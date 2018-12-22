Zincirleme kaza ucuz atlatıldı

Lefkoşa’da sabah saatlerinde dikkatsizlik sonucunda meydana gelen zincirleme kazada bir kişi hafif yaralanırken, trafik bir süreliğine aksadı.

Polisten verilen bilgiye göre bu sabah saat 08:50 sıralarında, Lefkoşa'da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, 43 yaşındaki Yusuf Görür yönetimindeki PC 079 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve yaya geçidinden geçen bisikletli için yavaşlayan 61 yaşındaki Şükran Öktenay, yönetimindeki MT 509 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde savrulan MT 509 plakalı araç, önce yaya geçidinden geçmekte olan Shukur Durdyyev’in kullanımındaki bisikletin ön tekerleğine, ardından da orta refüj üzerinden karşı şeride geçerek karşı istikametten gelmekte olan 38 yaşındaki Şiho ASKAN yönetimindeki GD 287 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu hafif şeklide yaralanan MT 509 plakalı araç sürücüsü Şükran ÖKTENAY kaldırıldığı LDH'de tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmekte.