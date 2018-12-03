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Zincirleme kaza ucuz atlatıldı

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Zincirleme kaza ucuz atlatıldı
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Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda Hocaoğlu Petrol önlerinde bu akşam yedi aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında üç kişi yaralandı. Kaza saat 17.40 raddelerinde meydana geldi. Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu boyunca MD 441 plakalı salon aracı soldan birinci şerit içerisinde Lefkoşa’ya doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan 50 yaşındaki Nurhan Kutlugün, yolun sağında bulunan Hocaoğlu Petrol önlerine geldiğinde o esnada önünde ayni istikamete doğru seyreden 21 yaşındaki Yağmur Aktaş yönetimindeki GB 129 plakalı araca arkadan çarptı.

Aktaş’ın aracı da çarpmanın etkisiyle 66 yaşındaki Ertuğrul Uzun yönetimindeki JF 380 plakalı araca arkadan çarptı. Yine çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde ilerlemeye devam eden GB 129 plakalı araç da o esnada sağ şerit içerisinde ayni istikamete doğru seyreden 27 yaşındaki Mustafa Kotan yönetimindeki NE 770 plakalı araca arkadan çarptıktan sonra yine o esnada sol şerit içerisinde ayni istikamete doğru seyreden 36 yaşındaki Berfu Tekakpınar yönetimindeki JN 545 plakalı araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ileriye savrulan JN 545 plakalı araç da o esnada önünde seyretmekte olan MU 321 plakalı aracın arkadan çarptı. Kaza olduktan sonra MP 260 plakalı salon aracı solda ikinci şerit içerisinde ayni istikamete doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan 23 yaşındaki Nurten Aşina o esnada önünde kaza yaptığı için durmakta olan 66 yaşındaki Ertuğrul Uzun yönetimindeki JF 380 plakalı araca arkadan çarptı. Kaza sonucu yaralanan Nurhan Kutlugün, Yağmur Aktaş ve GB 129 plakalı araçtan yolcu olarak bulunan Göknil Aktaş müşahede altına alındı.

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