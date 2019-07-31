Zimmetine geçirdiği para daha büyük olabilir

Pazarlamacı olarak çalıştığı şirketin müşterisi olan bir mağaza adına düzenlediği sahte sipariş faturalarıyla 74 bin TL’lik ürünü buraya satmış gösteren ve başka işyerlerine satıp parayı zimmetine geçiren Caner Palta’nın daha büyük miktarda para çaldığı düşünülüyor

Evrim KAMALI

Haspolat’ta pazarlamacı olarak çalıştığı İrem Pazarlama isimli iş yerinden faturalarda oynama yaparak çeşitli ürünleri satmış gibi gösterip zimmetine para geçiren zanlı Caner Palta tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kozal Debreli olayla ilgili bulguları aktardı. Debreli huzurda bulunan zanlı Caner Palta’nın pazarlamacı olarak çalıştığı Haspolat'ta faaliyet gösteren, İrem Pazarlama LTD'e ait müşteri olan Girne' de faaliyet gösteren OYAK Ordu Pazarı Girne mağazası müdürlüğü adına düzenlemiş olduğu sahte sipariş faturalarını 2018 - 2019 yılları arasında OYAK Girne mağazası müdürlüğü kaşesi ile onaylayıp sipariş edilen ürünleri almak için İrem Pazarlama LTD'e verip tedavüle sürdükten sonra çeşitli markalarda Viski, Tekila, Şarap ve puroları OYAK Girne mağazası müdürlüğüne satmış gibi göstererek konu ürünleri başka işyerlerine satıp karşılığında tahsil etmiş olduğu toplam 73.715 TL 20 Krş parayı muhasebeye teslim etmeyip zimmetine geçirmek sureti ile Sirkat ettiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili şikâyetin bilgilerinde gelmesi ile tespit edilen 40 adet sipariş faturalarının emare olarak alındığını ve temin edilen derdest emri ışığında zanlının tutuklandığını belirtti. Polis ayni gün zanlının huzurunda ikametgâhında mahkeme emri ile yapılan aramada, ikametgâhın mutfak kısmında 5 adet 1' er bardaklı 70 cllikAbsenth marka likör, yatak odasındaki elbise dolabı içerisinde 68 adet 'Topkapı marka 20cclik rakı, 1 adet AbsenthGreen marka 70 cl likör, 3 adet Barcode marka 70 clvotka, 1 adet 3 LtPearly bay marka şarap, 12 adet TripleSec marka 70 cl likör ve 10 adet 1 Litrelik Cin İstanbul ve salon içerisinde masa üzerindebulunan 1 adet mavi renk üzerinde OYAK Ordu Pazarı Girne MağazasıMüdürlüğü yazılı kaşe tespit edilip emare olarak zapt edildiğini aktardı.

Polis memuru Kozal Debreli, 27 Temmuz 2019 tarihinde zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Debreli, “Mesele ile ilgili olarak bugüne kadar 10 ifade alınmıştır ve iş yeri ile yapılan görüşmede halen zanlının ürün vermiş olduğu müşterilerle ilgili hesaplamaların tamamlanmadığı, zanlının sirkat etmiş olduğu miktarın artmasının kuvvetle muhtemel olduğu öğrenilmiştir” dedi. Mesele ile ilgili olarak halen alması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlınınserbest kalması halinde alınacak olan ifadelere etki etmesi kuvvetle muhtemel olduğundan üç gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talepetti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan’ın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.