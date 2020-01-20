Zeytinlik kavşağında kaza: Biri ağır üç yaralı

Girne-Alsancak çevreyolu Zeytinlik Kavşağı ışıklarında kırmızı ışıkta durmayan sürücünün sebep olduğu kazada biri ağır üç kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 00:40 raddelerinde Girne-Alsancak çevreyolu 3-4 kilometreleri Zeytinlik ışıklarında doğu istikametine doğru seyreden 28 yaşındaki Ersin Karadurak yönetimindeki JT 029 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizce tarafına kırmızı ışık yandığı halde yoluna devam etmesi sonucu meydana geldi. Karadurak’ın dönüşe geçtiği esnada batı istikametine doğru seyreden ve tarafına yeşil ışık yandığı için kuzeye doğru dönüşe geçen Muhammed Safa Taşkın yönetimindeki JM 760 plakalı salon aracın sol yan kısmına aracının ön kısmı ile çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan JT 029 plakalı araç sürücüsü Ersin Karadurak ve JM 760 plakalı araç içerisinde yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Vedat Han Develi ve 28 yaşındaki Mehmet Sarısakal Lefkoşa Devlet hastanesine kaldırılarak görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip müşahede altına alındılar. Mehmet Sarısakal beyin kanaması şüphesi ile genel yoğun bakım servisine kaldırılarak müşahede altına alındı.