Zehir tacirlerine toplam 21 yıl hapis

Türkiye’den KKTC’ye satmak için binlerce extacy hap ile 100 gram Kokain türü uyuşturucu madde ithal eden Ersin Dilman 10 yıl, söz konusu uyuşturucu maddeleri Dilman’a getirten Duran Gül ise 11 yıl hapse mahkum edildi

Gamze PİR BAYKUR

Türkiye’den KKTC’ye satmak için 1158 adet extacy hap ile 100 gr Kokain türü uyuşturucu madde ve 294 adet “Kamagra” marka cinsel gücü artırıcı jel ithal eden TIR şoförü sanık Ersin Dilman ile konu uyuşturucu maddeleri sanık Dilman’a getirten sanık Duran Gül hakkındaki karar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. Başta “İthal” ve “Tasarruf” olmak üzere toplam 11 davadan itham edilerek suçlu bulunan sanık Ersin Dilman 10 yıl, sanık Duran Gül ise 11 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Sanık Duran Gül 2017 yılı Mayıs ayı içerisinde Mersin’e giderek orada uyuşturucu sattığını bildiği bir kişi ile 5 bin TL karşılığında 1000 adet Extacy hap ile 100 gram Kokain almak hususunda anlaşmışlardı. Sanık Gül’ün anlaştığı kişi ise 1000 adet Extacy hap ile100 gram Kokain türü uyuşturucu maddeyi Bin TL karşılığında TIR şoförlüğü yapan sanık Ersin Dilman’a KKTC’ye getirip sanık Gül’e vermesi için teslim etmişti. Sanık Dilman, 1000 adet Extacy hap ile 100 gram Kokain türü uyuşturucu maddeyi alarak TIR baracına yerleştirmiş, daha sonra ise kimliği meçhul bir şahıstan KKTC’de satmak için 100 adet Extacy hap ile 294 adet “Kamagra” marka cinsel gücü artırıcı jel alarak kendisine ait çantaya koymuştu. Sanık Dilman, 2 Haziran 2017 tarihinde Mağusa Limanına gelmiş ve ayni gün sanık Gül ile iletişime geçmişti. Sanık Gül, sanık Diman’dan uyuşturucuları Kaleiçinde bulunan bir pastaneye getirmesini istemişti. Sanık Gül, uyuşturucu maddeleri almak üzere Mustafa Baykara ile Mağusa’ya gelmiş ve Mustafa Baykara konu pastaneye girmiş, sanık Gül ise arabada beklemişti. İthal ettiği uyuşturucu maddeler ile birlikte konu pastaneye gelerek Mustafa Baykara’nın yanına giden sanık Dilman, Mustafa Baykara’nın isteği üzerine 1000 adet Extacy hap ile 100 gram Kokain türü uyuşturucu maddeyi konu pastanenin erkekler tuvaletine götürüp çöpün arkasına bırakmıştı. Pastanede çalışan görevli akabinde uyuşturucuların bırakıldığı tuvalete temizlik amacıyla girdiğinde çöpün arkasında naylon poşeti görmüş ve alarak kontrol ettiğinde uyuşturucu olduğunu görmüştü. Daha sonra konu uyuşturucu maddeleri almak üzere tuvalete giren Mustafa Baykara uyuşturucuları bulamayarak sanık Gül’e haber vermişti. Daha sonra Mustafa Baykara ile sanık Gül, Lefkoşa’ya gitmek üzere yola çıkmışlar ancak konu uyuşturucu maddeleri almak için geri Mağusa’ya dönmüşlerdi. Pastane çalışanları tarafından ihbar alan narkotik ekipleri ise tuvalette bulunan naylon içerisinde yaptığı kontrolde Extacy hap ile Kokain türü uyuşturucu maddeleri tespit etmişti. Narkotik ekipleri konu pastanenin kamera görüntüleri incelediğinde şüpheli 3 erkek şahıs tespit etmişti. Konu uyuşturucu maddeleri almak için geri gelen sanık Gül ile Mustafa Baykara polis tarafından tespit edilerek tutuklanmış ve yapılan sorgularında konu uyuşturucu maddeleri sanık Ersin Dilman’ın getirip bıraktığı ve Mağusa Limanına geri döndüğü öğrenilmişti. Mağusa Limanında narkotik ekipleri tarafından tespit edilen sanık Dilman’ın kullanımındaki TIR araçta arama yapılmış ve çanta içerisinde 99 adet Extacy hap ile 294 adet “Kamagra” marka cinsel gücü artırıcı jel bulunmuştu. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri sanık Duran Gül’ün evinde yaptığı aramada ise 200 adet Extacy hap, 2 gram Kokain, 2 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve 42 adet cinsel gücü artırıcı jel ele geçirmişti.

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Fadıl Aksun, sanık Ersin Dilman ve Duran Gül’ü aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Sanıkların ticari gaye için ülkeye yüklü miktarda uyuşturucu madde ithal ettiklerini belirten Aksun, sanıkların bir birlerine yardımcı olduklarını söyledi. Ülkeye uyuşturucu sokmanın uyuşturucu ile mücadeleyi sekteye uğratmak olduğunu belirten Aksun, sanıkların ülkeye uyuşturucu sokup bir çok kişiyi zehirleyerek para kazanmayı amaç edindiklerini söyledi. Aksun, sanıkların hangi gaye için olursa olsun sağlıkla bu ülkede hayatlarını devam ettirmek isteyen kişilerin hayatına uyuşturucu madde sokup, getirdikleri uyuşturucu madde ve cinsel gücü artırıcı jel ile başkalarının hayatlarını hiçe sayarak hareket ettiklerinin görüldüğünün altını çizdi. Sanıkların getirdikleri uyuşturucu maddelerden doğacak hayati tehlikeyi göz ardı ederek kendi hayatlarını güzelleştirmek için başkalarının hayatını hiçe sayarak konu suçları işlediklerini belirten Aksun, sanıkların hayat standartlarını yükseltmek çabasına girdiklerini vurguladı. Sanıklara verilecek en uygun ve adil cezanın hürriyeti bağlayıcı bir ceza olduğunu belirten Aksun, sanık Ersin Dilman’ı 10 yıl, Duran Gül’ü ise 11 yıl hapis cezasına mahkum ettiğini açıkladı.