Zaroğlu’ndan polise tehdit

Bir üniversite öğrencisi, YDP Milletvekili Zaroğlu adına kiralanan araç ile seyir halindeyken polis tarafından durduruldu, sürücüye "sigortasız araç kullanmaktan" ceza kesildi. Zaroğlu ise aracının polis tarafından gasp edildiğini iddia etti

Bir üniversite öğrencisi, YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu adına kiralanan araç ile seyir halinde iken dün Lefkoşa’da trafik polisi tarafından durduruldu, sürücüye "sigortasız araç kullanmaktan" ceza kesildi.

Yaşanan olay sonrası Zaroğlu, ‘milletvekili’ kimliğine rağmen, “kendi aracının polis tarafından gasp edildiğini iddia etmesi” bilgi karmaşasına neden olurken doğru daha sonra ortaya çıktı.

Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun sosyal medya üzerinden “aracıma el konuldu” şeklinde canlı video yayınlaması gündeme bomba gibi düştü.

İşin perde gerisi ise kısa süre sonra gün yüzüne çıktı.

Lefkoşa Mezarlığı yakınlarında rutin evrak kontrolü yapan polis ekipleri ZMB 421 plakalı kiralık bir aracı durdurdu. Kiralık aracın Ömer Kahraman ile Sinem Tatlı adına kiralandığı ancak aracı sürenin Onur Tandoğan olduğu ortaya çıktı. Tandoğan polise evrak yerine sadece ehliyetini verdi. Polis ekipleri Onur Tandoğan’ın sürdüğü ZMB 421 plakalı araca “kaza halinde sigorta kapsamı dışında olduğu ve aracı sürme hakkı bulunmadığı” gerekçesi ile el koydu.

Onur Tandoğan ve polis arasında geçen kısa konuşmanın ardından Tandoğan, YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nu aradı. Zaroğlu, kısa süre sonra olay yerine gitti ve polise “aracın kendisine ait olduğunu ve el konulamayacağını” söyledi. İddialara göre Zaroğlu polise “dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceği” tehdidinde bulundu.

Kısa süre sonra milletvekili Bertan Zaroğlu polise aracın kendi adına kayıtlı olduğu ve evrakları getireceğini söyledi. Olay yerine giden farklı bir araç evrakları getirdi. Polis aracın anahtarını Zaroğlu’na teslim etti ancak ZMB 421 plakalı aracı sürme hakkı olmayan Onur Tandoğan’a ceza kesti.

Öte yandan Lefkoşa’da dün YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun sosyal medyadan aracına polis tarafından el konulmasıyla ilgili yaptığı yayınla ilgili olarak BRT muhabirinin sorusu üzerine Polis Basın Subaylığı tarafından açıklama geldi. Polis yaptığı açıklamada, aracı olay anında Zaroğlu’nun kullanmadığını, aracı kullan şahsın, aracın kimin adına kiralandığına dair polise herhangi bir belge ibraz edemediğinden dolayı trafikten men edildiğini belirtti.

Polis Basın Subayı’nın BRT muhabirinin sorusu üzerine yaptığı açıklama şöyle;

“Bugün (dün) Yakın Doğu Bulvarı üzerinde trafik ekipleri genel trafik kontrolü yaptığı sırada, bahse konu aracı kontrol etmek için durdurdu.

Sözkonusu kiralık aracı kullanan şahıs, aracın kimin adına kiralandığıyla ilgili herhangi bir belge ibraz edememesi üzerine, polis aracı trafikten men etti. İlgili kiralık araç şirketiyle temasa geçilerek aracın kimin adına kiralandığı yönünde bilgi ve belge istendi. Bu süre zarfında Sayın Milletvekili Bertan Zaroğlu, olay yerine geldi. Daha sonra aracın YDP Milletvekili Zaroğlu adına kiralandığının tespit edilmesi üzerine araç sayın vekile teslim edildi.

Polislerin kontrol yaptığı sırada aracı kullanan sürücü ise, sözleşmede adı olmaması üzerine “Üçüncü şahıs sigorta kapsamı dışında motorlu araç kullanma” suçundan rapor edildi.”