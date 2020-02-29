Zalihe Karabey kurtarılamadı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan yangın faciası sonucunda üçüncü kayıp da bugün yaşandı. Devlet hastanesinde dün çıkan yangın nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören ve özel hastaneye sevk edilen 80 yaşındaki Zalihe Karabey, bugün sabah yaşamını yitirdi.

Devlet hastanesinde 17 Şubat’ta kalp kapakçığının değişmesi için Kalp Damar Cerrahi Servisi’ne yatış yapan Zalihe Karabey, ertesi gün başarılı bir operasyon geçirmiş ancak vücudunun reaksiyon göstermesiyle beynine emboli atmıştı.

Sevk edilirken kalbi durdu…

Zalihe Karabey’in torunu Şermin Yaradanakul, anneannesinin 18 Şubat’tan itibaren Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gördüğünü ve durumunun iyiye gittiği günlerde önceki gün yaşanan yangın faciası nedeniyle sevk sırasında kalbinin durduğunu, durumunun çok ağırlaştığı belirtilmişti.