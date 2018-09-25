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Zafer Burnu'nda 14 Suriyeli göçmen yakalandı

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Zafer Burnu'nda 14 Suriyeli göçmen yakalandı
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), yasadışı göçmen taşımacılığı yapıldığı ihbarını değerlendiren KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı ile arama kurtarma faaliyeti icra eden Güvenlik Kuvvetleri Havacılık Birlik Komutanlığı unsurlarınca, dün, Zafer Burnu açıklarında, içerisinde 14 Suriyeli yasadışı göçmen taşıyan bir tekne tespit edildiğini bildirdi.

GKK tarafından yapılan açıklamada, bahse konu yasadışı göçmenlerin, sağlık kontrolü ve ilk müdahalenin yapılması sonrasında,  TC Sahil Güvenlik Komutanlığı’na teslim edildiği, teknenin ise yedeklenerek Gazimağusa Limanı’na getirildiği belirtildi

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