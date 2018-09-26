Zafer Burnu açıklarında mülteci operasyonu

Sahil Güvenlik Komutanlığı, önceki gece Zafer Burnu açıklarında, içerisinde 14 Suriyeli göçmeni taşıyan bir tekne tespit etti. Göçmenler, KKTC karasuları dışında bulunması sebebiyle TC Sahil Güvenlik Komutanlığı’na teslim edildi

Yasadışı göçmen taşımacılığı yapıldığı ihbarını değerlendiren KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı ile arama kurtarma faaliyeti icra eden Güvenlik Kuvvetleri Havacılık Birlik Komutanlığı unsurlarınca önceki gece Zafer Burnu açıklarında, içerisinde 14 Suriyeli yasadışı göçmen taşıyan bir tekne tespit edildi.

Söz konusu yasa dışı göçmenler, sağlık kontrolü yapıldıktan sonra KKTC karasuları dışında bulunması sebebiyle TC Sahil Güvenlik Komutanlığı’na teslim edildi.

Tekne ise yedeklenerek Gazimağusa limanına getirildi.