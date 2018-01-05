Zabitler Güney Kıbrıs’a kaçtı

Mağusa’da geçtiğimiz gün kardeşi Şevki Zabitler’i kurşun yağmuruna tutarak öldürmeye teşebbüs eden abisi Ulus Zabitler’in Güney’e kaçtığı öğrenildi

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa'da geçtiğimiz Salı günü mal varlığı yüzünden aralarında anlaşmazlık olduğu iddiasıyla kardeşi Şevki Zabitler’i kurşun yağmuruna tutarak öldürmeye teşebbüs eden Ulus Zabitler polis tarafından her yerde aranırken, güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Ulus Zabitler’in yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a kaçtığı öğrenildi. Kardeşi tarafından vurulan ve vücuduna 5 kurşun isabet eden Şevki Zabitler’in ise yoğun bakımdan çıkarılarak Cerrahi Servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Zabitler ailesine yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Ulus Zabitler’in, kardeşi Şevki Zabitler’i vurmadan önce noter huzurunda eşine mal varlığı ile ilgili olarak vekalet bıraktığı öğrenildi. Yine Zabitler ailesine yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre olaydan hemen sonra aracı ile kaçan Ulus Zabitler’in, daha önceden et kaçakçılığı yapan bir kişinin yardımı ile Beyarmudu’ndan yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a kaçtığı öğrenildi.

Uğradığı silahlı saldırı sonucu göğüs kısmına 1, karın boşluğuna 1, koluna 1, omuzuna 1 ve bacağına 2 kurşun isabet eden ve ağır yaralanarak Mağusa Devlet Hasatanesi’nde yapılan ameliyatının ardından yoğun bakıma alınan Şevki Zabitler hayati tehlikeyi atlattı. Hayati tehlikeyi atlatmasının ardından yoğun bakımdan çıkarılaran Şevki Zabitler’in Cerrahi Servisinde tedavisine devam ediliyor. Elde edilen bilgilere göre Şevki Zabitler’in bugün polis tarafından ifadesinin alınması bekleniyor.

Şevki Zabitler