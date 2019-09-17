Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız dün Lefkoşa’daki Polis Genel Müdürlüğü önünden geçerken dikkatini çeken durumu fotoğraflayarak bizlerle paylaşıp sitem etti.

Fotoğrafta görülen Polis Genel Müdürlüğü binasındaki insanların açılan sivil hizmet görevlisi münhali için başvuru yapmaya çalışırken sıra beklediğini ifade eden vatandaşımız, “Polise 40 sivil hizmet görevlisi alınacak. Yüzlerce genç kuyruklarda sırada bekliyor. Gençler işsiz ve bu ayıp devleti yönetenlerin ayıbı” dedi.

Ülkemizde gençlerin özel sektörün cazip gelmemesi nedeniyle devlet memuru veya polis olmaya çalıştığını belirten vatandaşımız “Bu gençler nasıl göç etmesinler. Bu bir ayıptır, bu bir rezilliktir. Gençleri ne durumlara düşürdünüz. Yazık hem de çok yazık” diyerek isyan etti.

Ülkede binlerce üniversite mezunu genç yetiştiğini ancak hiçbir sanatkar yetişmediğine dikkat çeken vatandaşımız, bunda en önemli sebebin eğitim planlaması yapmayan hükümetlerin olduğunu sözlerine ekledi