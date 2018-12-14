Yuvacık'ta çocuk cesedi bulundu

Güzelyurt İlçesine bağlı Yuvacık Bölgesinde kimliği henüz tesbit edilmeyen 13 - 14 yaşlarında bir çocuk cesedi bulundu. Detaylar elimize ulaştıkce sizinle paylaşmaya devam edeceğiz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.