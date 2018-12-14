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Yuvacık'ta çocuk cesedi bulundu

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SON DAKİKA

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Yuvacık'ta çocuk cesedi bulundu
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Güzelyurt İlçesine bağlı Yuvacık Bölgesinde kimliği henüz tesbit edilmeyen 13 - 14 yaşlarında bir çocuk cesedi bulundu. Detaylar elimize ulaştıkce sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. 

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