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Yurt odasında uyuşturucuyla yakalandı

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Bir üniversite kampüsü içerisinde gerçekleştirilen kontrollerde yurt odası içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili Mustapha Isa Ahmad adlı üniversite öğrencisi tutuklandı

Yurt odasında uyuşturucuyla yakalandı

 

Evrim KAMALI

Bir üniversite kampüsü içerisinde gerçekleştirilen rutin kontrollerde yurt odası içerisinde uyuşturucu madde bulunan zanlı Mustapha Isa Ahmad tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı. Polis, zanlı Mustapha Isa Ahmad’ın 15 Kasım 2019 tarihinde bir kampüs içinde yurt odasında güvenlik görevlileri tarafından yapılan rutin kontrolde metal tütün kutusu içinde 2 gram 515 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, üniversite öğrencisi olan zanlının davalarında hazır bulunması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması ve 10 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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