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Yürekler ağza geldi

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Yürekler ağza geldi
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Lefkoşa’da ASAL Şube yakınlarında bugün saat 13.00 sıralarında dikkatsizlik sonucunda meydana gelen kazada 82 yaşındaki Şifa Züğürt, hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, Lefkoşa’da London Kuru Temizleme yanında bulunan isimsiz sokak boyunca kuzey istikametine doğru seyreden 85 yaşındaki Cemal Züğürt yönetimindeki NJ 614 plakalı araçla yolun sonundaki Abdi İpekçi Caddesi’ne dikkatsizce giriş yapması sonucunda yaşandı.

Abdi İpekçi Caddesi’ne dikkatsizce giriş yapan Cemal Züğürt, bu esnada cadde üzerinde üçüncü şeritte doğu istikametine doğru ilerleyen  GH 006 plakalı salon araç sürücüsü 37 yaşındaki Murat Dinçkuyucu önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucunda  NJ 614 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 85 yaşındaki Şifa Züğürt yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ilk tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Kaza sonucu her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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