Yürekler ağza geldi

Gazimağusa’da kiralık araç sürücüsü, yoldan çıkıp tarlaya savruldu ve takla attı

Gazimağusa Devlet Hastanesi yolu üzerinde bulunan ve “ölüm yolu” olarak da nitelendirilen yolda dün saat 15.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

MR 054 Z plakalı kiralık araç sürücüsü Azamat İskakov, Gazimağusa Devlet Hastanesi istikametine doğru seyir halindeyken, aracın direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan bariyerleri de devirerek tarlaya savrulup takla attı.

Kaza sonucu araç sürücüsü Azamat İskakov ile araçta yolcu olarak bulunan Andrey Khodzinskiy, hafif şekilde yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.(MHA)