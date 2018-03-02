banner107
3 0
39 0
Sibirya soğuğu can aldı
Sibirya soğuğu can aldı
10 0
16 0
48 0
3. Tatlısu Ot Kültür Festivali
3. Tatlısu Ot Kültür Festivali
21 0
31 0
87 0
banner82
banner147

Yürekler ağza geldi

banner27

Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda korkutan kaza! Kiralık araç, dikkatsizce anayola çıktı ve anayolda seyreden TIR’la çarpıştı. Savrulan TIR önce kavşakta bekleyen bir araca çarptı, ardından da yan devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı

Yürekler ağza geldi
banner137

Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda DAÜ’ye dönülen kavşak civarında dün öğleden sonra kiralık aracın bir TIR’ın önünü tıkaması sonucu meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi hafif yaralandı.

Saat 16.30 sıralarında Gazimağusa - Lefkoşa ana yolunda seyreden Ahmet Mesut yönetimindeki NG 892 Z plakalı salon araç, Gazimağusa istikametinden gelip Tantura Kavşağı diye bilinen kavşakta sığınmalı çembere girip anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden tekrar Gazimağusa istikametine dönünce, o sırada Lefkoşa istikametinden gelen İbrahim Bezgin’in kullandığı TPT 949 plakalı TIR aracın önünü tıkadı.

İki aracın çarpması sonucu savrulan TIR, o sırada DAÜ - Gazimağusa yolundan gelip anayola girmek için kavşakta bekleyen İsmail Saygılı yönetimindeki LG 642 plakalı salon araca çarptı.

 

Kazada hafif yaralanan LG 642 plakalı araç sürücüsü İsmail Saygılı ve aynı araçta bulunan İrfan Meteci ile NG 892 Z plakalı araç sürücüsü Ahmet Mesut ve yolcular Faries Zavein, Tareg Mahmut Ahme Alsahi ve Emran Arar kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından kontrol altına alındı.

Görgü tanıklarına korkulu anlar yaşatan kaza sırasında TIR’daki çakıllar yola döküldü, trafik aksadı.

 

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.