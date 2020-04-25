Yürekler ağza geldi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dün akşam yangın paniği yaşandı.
Hastanın çamaşırhane bölümünde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın saat 19:50 sıralarında bir çamaşır makinesinde kısa devre meydana gelmesi sonucu başladı.
Yangına ilk müdahaleyi hastane çalışanları yangın söndürme tüpleriyle yaptı. İtfaiye ekipleri olay yerine geldi. Söndürme çalışmalarına katıldı.
Çıkan yangın sonucu ilk tespitlere göre makinenin elektrik aksamları ve motoru hasar gördü.
Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 28 Şubat’ta Kalp Damar Cerrahisi Anjiyo Bölümünde de yangın çıkmıştı.
Yangın sonucu çok büyük zarar meydana gelmişti.