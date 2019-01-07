Yürekler ağza geldi

Bader Waleed Algrenawı, yönetimindeki ZLV 879 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda orta refüje çarpıp takla atarak karşı seride geçmesiyle yaşanan kazada iki kişi yaralandı

Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu eski Nergisli kavşağı yakınlarında kiralık araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarpıp takla atması sonucunda yaşanan kazada iki yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat 11.30 sıralarında, Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu eski Nergisli kavşağı yakınlarında, 23 yaşındaki Bader Waleed Algrenawı, yönetimindeki ZLV 879 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda orta refüje çarpıp takla atarak karşı seride geçmesiyle meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 20 yaşındaki Fares Waleed Ahmed Algrenawı kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından