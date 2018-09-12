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Yürekler ağza geldi

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Dikkatsiz sürücü, Karaoğlanoğlu’nda kazaya neden oldu. Çarpışan iki araçtan biri, kaldırım üzerindeki telefon direğine ardından da orada park halinde bulunan motosiklete çarptı. Kaza sonucu şans eseri yaralanan olmadı

Yürekler ağza geldi
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Girne bölgesindeki Karaoğlanoğlu köyünde dün öğle saatlerinde yaşanan kaza yürekleri ağza getirirken, korkulanın olmaması sevindirdi.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında, Girne - Karaoğlanoğlu'nda , 41 yaşındaki Mükerrem Kartal, yönetimindeki ZPU 174 plakalı salon araç ile Şht. Ali Özbalıkçıoğlu Sokak üzerinden dikkatsizce Karaoğlanoğlu Caddesine giriş yapması sonucu meydana geldi.  Mükerrem Kartal, yönetimindeki araçla dikkatsizce caddeye giriş yaptığı esnada cadde üzerinde batı istikametinden doğu istikametine doğru süratli bir şekilde seyreden 22 yaşındaki Samet Keskin yönetimindeki PB 786 plakalı aracın önünü tıkaması sunucu çarpıştılar.

Çarpmanın etkisiyle yolun sağından çıkan PB 786 plakalı araç kaldırım üzerinde bulunan telefon direğine ardından da orada park halinde bulunan KS 970 plakalı motosiklete çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

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