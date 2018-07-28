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Yüksekten düşmeyi soruşturan polis, uyuşturucu buldu

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Lefkoşa’da yüksekten düşme meselesinin soruşturulması esnasında olay mahallinde yerde 1,5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulan polis, meseleyle ilgili Amir Mahram’ı tutukladı

Yüksekten düşmeyi soruşturan polis, uyuşturucu buldu
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da yüksekten düşme meselesinin soruşturulması esnasında olay mahallinde yerde bulunan uyuşturucu maddeyle ilgili tutuklanan  

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Ozan Özder,  27 Temmuz tarihinde, saat 01.00 sıralarında, Lefkoşa’da yüksekten düşme meselesinin soruşturulması esnasında olay mahallinde yerde sigara paketi içerisinde yaklaşık 1,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir başka kâğıt içerisinde yaklaşık 600 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen Amir Mahram’ın tutuklandığını kaydeden polis, olay yerinde zanlıya ait ev anahtarının da bulunduğunu, soruşturmanın yeni başladığını belirterek zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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