Yüksek Mahkeme’den tarihi karar

LTB tarafından işletme izinleri olmadığı gerekçesiyle mühürlenerek, faaliyetleri durdurulan gece kulüplerinin ara emri talebi, mahkeme heyetinin gece kulüplerinde izin başvurusu haricinde seks işçiliği yapıldığına karar vermesiyle reddedildi

Evrim KAMALI

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) sınırları içerisinde bulunan ve 22 Şubat’ta işletme izinleri olmadığı gerekçesiyle mühürlenerek, faaliyetleri durdurulan gece kulüplerinin ‘ara emri’ talebiyle Yüksek İdare Mahkemesi’ne (YİM) başvurusu dün Yüksek İdare Mahkemesi heyeti tarafından reddedildi.

Başkan Gülden Çiftçioğlu ve Yargıçlar Tanju Öncül ve Beril Çağdal’dan oluşan Yüksek İdare Mahkemesinin farklı gerekçeler olsada oy birliği ile yapılan ara emri başvurusunu reddettiler. Mahkeme ayrıca dava masraflarını da davacıların ödemesine emir verdi.

Dava konusu olay nasıl olmuştu?

Lefkoşa Türk Belediyesi, belediye sınırları içerisinde bulunan Crazy Girl Night Club, King Night Club ve Fredoom isimli gece kulüplerinin22 Şubat’ta, işletme izinleri olmadığı gerekçesiyle mühürlenerek, faaliyetlerini durdurması üzerine gece kulübü sahipleri mühürleme işleminin durdurulması ve belediyenin almış olduğu kararın engellenmesi için ara emri başvurusunda bulunmuştu.

“İLK KEZ GECE KULÜPLERİNDE SEKS İŞÇİLİĞİ YAPILDIĞI MAHKEME TARAFINDAN DA TESPİT EDİLDİ”

Kararın açıklanması sonrasında Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, kararla ilgili görüşlerini sosyal medya hesabından paylaşarak ilk kez gece kulüplerinde seks işçiliği yapıldığının mahkeme tarafından da tespit edildiğine dikkat çekti.

Harmancı’nın paylaşımı şöyle:

Büyük bir gururla ifade edebilirim ki ilk kez Kuzey Kıbrıs’ta bir mahkeme, hem de daha üstü olmayan bir Yüksek İdare Mahkemesi, gece kulüplerinde izin başvurusu haricinde seks işçiliği yapıldığına karar vermiştir, ilk kez gece kulüplerinde seks işçiliği yapıldığı mahkeme tarafından da tespit edilmiştir. Kararın alınmasında öncülük eden toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonuna ve başkanı Sn. Mine Atli’ya ve kararı onayan tüm meclis üyelerimize teşekkür ederim.

Bu davada emeği geçen başta Av. Hüseyin Malyalı olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma minnettarım.

Düzenlenecek olan çalıştay açısından da belge niteliğinde bir karar alınmıştır.