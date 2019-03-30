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Yüklü paraların izahını veremediler

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Ercan’da Sebahattin Tutar, 60 bin dolar, Durali Temiz ise 7 bin dolar ile çıkış yapmak isterken, zanlıların tasarruflarındaki paralarla ilgili olarak izahat veremediği bildirildi

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Yüklü paraların izahını veremediler
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Evrim KAMALI

Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak üzere olan Sebahattin Tutar 60 bin ABD doları, Durali Temiz ise 7 bin ABD doları ile çıkış yapmak isterken, tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren Polis Çavuşu Ertem Hoca, 28 Mart’ta saat 19.40’da Ercan Havalimanı’nda yolcu çıkış salonunda bekleyen zanlı Sebahattin Tutar’ın tasarrufunda 60 bin ABD doları, zanlı Durali Temiz’in tasarrufunda ise 7 bin ABD doları ile belirlendiklerini söyledi.

Hoca, zanlılardan izahat istendiğini ancak zanlıların tasarruflarındaki paralarla ilgili olarak izahat veremediğini ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası kapsamında tutuklandıklarını mahkemeye aktardı.Hoca, zanlıların ifade verdiğini ve aranan bir şahıs olduğunu belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için üç gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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