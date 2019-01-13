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Yosif, Güney’e teslim edilmiyor

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KKTC makamlarının Yosif Yosif’i, cinayet zanlısı olarak arandığı Güney Kıbrıs’a teslim etme niyetinde olmadığı belirtildi

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Yosif, Güney’e teslim edilmiyor
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Güney Kıbrıs’ta işlenen bir cinayet zanlısı olarak Rum polisi tarafından aranan ve de  KKTC’de tutuklanan “Sifis” lakaplı Yosif Yosif’in, önceki gün yine tutukluluk emrinin uzatıldığı Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması haberi Rum basınında da yer aldı.

Fileleftheros gazetesi, KKTC makamlarının,  tasarrufunda silah ve mermi bulundurmak suçundan Gazimağusa’da tutuklanan Yosif Yosif’i, UNFICYP’e, ardından ise cinayet zanlısı olarak arandığı Güney Kıbrıs’a teslim etme niyetinde olmadığını savundu.

Gazete KKTC makamlarının, Yosif’i, KKTC’de ağır bir suç işlememesi ve de KKTC makamlarının iki tutuklu için Güney Kıbrıs’tan bulundukları taleplerinin yerine getirilmemesi nedeniyle, teslim etme niyetinde olmadığını ileri sürdü.

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