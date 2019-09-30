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Yollara bir can daha kurban

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Alayköy – Türkeli anayolunda meydana gelen kazada ağır yaralanan Sedef Sevgi Derin hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre saat kaza 16.30 sıralarında eski Alayköy Türkeli anayolu üzerinde 35 yaşındaki Sedef Sevgi Derin yönetimindeki NG 763 plakalı araç ile Türkeli istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak aracının ön kısmı ile ağaca çarpıp savrularak durmasıyla meydana geldi.

Kaza sonucu ağır sekilde yaralanan araç sürücüsü Sedef Sevgi Derin kaldırıldığı LDH''de yapılan müdahale müteakip almış olduğu yaralara dayanamayarak yaşamını yitirdi.

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