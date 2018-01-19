Yollar cana doymuyor

Yedidalga’da dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 35 yaşındaki Bedri Gümüş hayatını kaybetti. Kaza saat 11.50 sıralarında Yedidalga'da Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. 35 yaşındaki Bedri Gümüş, yönetimindeki EN 444 plakalı araç ile Gemikonağı’ndan Yedidalga’ya seyrettiği sırada sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun sağına geçen araç, karşı istikametten gelen 40 yaşındaki Halil Altunel yönetimindeki KR 814 plakalı van araçla çarpıştı. Kazada, EN 444 plakalı aracın sürücüsü Bedri Gümüş ağır yaralandı. Gümüş, Cengiz Topel Hastanesi’nden sonra kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. EN 444 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Bedri Gümüş’ün eşi 37 yaşındaki Sevinç Gümüş, 33 yaşındaki İslim Kötüz, İslim Kötüz’ün 5 yaşındaki kızı Sibel Kötüz hafif yaralandı. Yaralılar da Cengiz Topel Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan Polis, İslim Kötüz’ün “boyun kırığı” teşhisi ile Girne’deki Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) hastanesine kaldırıldığını bildirdi.
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