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Yollar cana doymuyor

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Yollar cana doymuyor

Lefkoşa -Güzelyurt anayolunun Gönyeli giriş kavşağında dün gece yarısı meydana gelen kazada bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 00.40 raddelerinde Lefkoşa-Güzelyurt Anayolunun 0-1 kilometreleri içerisinde çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde batı istikametine doğru seyreden Alayköy’ de sakin Mustafa İPEK (E-65) yönetimindeki ML 357 plakalı  motosiklet sürücüsü seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Gönyeli giriş kavşağına geldiğinde kavşakta durmayarak, karşı yönden gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa dönüş yapması sonucu yaşandı. O esnada Güzelyurt istikametinden gelip sol şerit içerisinde aşırı sürat ve dikkatsizce seyreden  Muhammet Bestami DURMUŞ (E-20) yönetimindeki LH 423 plakalı salon araç sürücüsünün önünü tıkaması sonucu çarpıştılar .Kaza sonucu ağır bir şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine  ambulans ile  kaldırıldığı esnada yaşamını yitirmiştir. Araç sürücüsü tutuklanmış olup soruşturma devam etmekte.

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