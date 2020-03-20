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Yoldan çıktı, tarladaki beton sete çarptı

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Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda yoldan çıkan araç, tarlada bulunan beton sete çarparak devrildi, sürücü yaralandı

Yoldan çıktı, tarladaki beton sete çarptı

Murat ASLAN

Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde dün gece yarısı sürücünün dikkatsizliği sonucunda yoldan çıkarak tarlaya girip tarlada bulunan beton sete çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza saat 00:40 raddelerinde Lefkoşa-Güzelyurt anayolu 20. km’lerinde meydana geldi.

33 yaşındaki Adnan Yıldız, yönetimindeki HH 289 plakalı salon araç ile Güzelyurt’a doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği esnada, sürüş hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan dışarı çıkarak tarla içerisine girdikten sonra, aracının sağ önü ile tarla içerisinde bulunan beton sete çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan Adnan Yıldız kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

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