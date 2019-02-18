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Yoldan çıktı takla attı: Üç yaralı

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Geçitkale - İskele anayolunda dün meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı

Yoldan çıktı takla attı: Üç yaralı
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Murat ASLAN

Geçitkale - İskele Anayolunda dün meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Kaza, Geçitkale - İskele Anayolu 1-2 km'leri arasında, saat 14:30 sıralarında meydana geldi.

31 yaşındaki İsmet Subaşı, yönetimindeki MV 930 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 33 yaşındaki Turgut Kömürcan ve 22 yaşındaki Muhammed Eralmış, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kömürcan’ın daha sonra Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

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