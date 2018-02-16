Yoldan çıktı takla attı

Dikmen yolunda dün gece meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Kaza saat 21:00 sıralarında meydana geldi.
25 yaşındaki Romanya uyruklu Rahela Liliana Nastase, yönetimindeki MPZ 236 plakalı salon araçla Dikmen istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak takla attı ve ardından beton sete çarptı.
Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesinde yapılan tedasini müteakip müşahede altına alındı.