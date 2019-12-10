Yoldan çıktı, takla attı

Lefkoşa- Girne Anayolu’nda dün meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16:30 sıralarında, Lefkoşa- Girne Anayolu’nun 2-3 km'leri arasında meydana geldi.
34 yaşındaki Osman Yıldırım, yönetimindeki RE 292 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyili viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi nedeniyle yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla attı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Osman Yıldırım’ın, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor.