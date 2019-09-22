Yoldan çıktı, takla attı

Gemikonağı - Yeşilyurt anayolu üzerinde dün sabah meydana gelen trafik kazasında 44 yaşındaki Nurettin Köse isimli kişi yaralandı.
Köse, LD 856 plakalı araç ile Yeşilyurt istikametine doğru seyrettiği sırada turizm ofisi önlerinde direksiyon hâkimiyetini kaybedip yoldan çıktı ve takla attı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Gemikonağı Yeşilyurt anayolunda dün meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı
Gemikonağı - Yeşilyurt anayolu üzerinde dün sabah meydana gelen trafik kazasında 44 yaşındaki Nurettin Köse isimli kişi yaralandı.