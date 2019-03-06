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Yoldan çıktı, mağazaya daldı

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Lefkoşa’da görenleri şaşkına çeviren kaza! 20 yaşındaki dikkatsiz sürücü, sabaha karşı aracıyla yoldan çıktı, Elektrokur mağazasına girdi, şans eseri yaralanan olmadı

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Yoldan çıktı, mağazaya daldı

Murat ASLAN

Lefkoşa’da dün sabaha karşı görenleri şaşkına çeviren bir trafik kazası meydana geldi. 20 yaşındaki sürücü, aracıyla Elektrokur mağazasına girdi, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde dün sabah 01:25 raddelerinde meydana geldi.

20 yaşındaki Gönyeli'de sakin Sevda Acar, NB 722 plakalı Suzuki Swift marka salon aracıyla alkollü içki tesiri altında batıya doğru seyrederken, yolun solunda bulunan Uludağ sokağı kavşağına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yolun solundan yoldan çıkarak Uludağ sokağında bulunan Elektrokur isimli mağaza vitrin camlarına çarptı ve camları kırıp mağazadaki eşyalara da vurduktan sonra durabildi.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

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