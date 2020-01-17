Yoldan çıktı, direğe çarptı

Murat ASLAN
Girne - Alsancak çevre yolunda bugün meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.
Kaza sabah 07:10 sıralarında meydana geldi.
Girne - Alsancak Çevreyolunun kilometreleri arasında Alsancak istikametine doğru seyreden 35 yaşındaki Morris Ndubuısı, yönetimindeki RY 790 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek sağında bulunan çelik aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisi ile RY 790 plakalı araçtan kopan parçalar ileriye doğru savrularak o esnada Girne-Alsancak Çevreyolu üzerinde Girne istikametine doğru seyreden 43 yaşındaki Ahmet Ateş yönetimindeki PN 328 plakalı aracın ön kısmına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.