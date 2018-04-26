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Yoldan çıktı, ağaca çarptı, takla attı

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Yoldan çıktı, ağaca çarptı, takla attı
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Lefkoşa- Mağusa anayolu Demirhan kavşağında dün gece meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza saat 19:15 sıralarında meydana geldi.

24 yaşındaki Fatma Menekşe, yönetimindeki LL 673 plakalı araçla Gazimağusa’ya doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Demirhan'da Necipoğlu Ltd önlerine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yolun solundan çıkarak ağaca çarptıktan sonra takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Fatma Menekşe, kaldırıldığı hastanede müşahede altına alındı.

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