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Yoldan çıktı, ağaca çarptı

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Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde yoldan çıkan araç, okaliptüs ağacına çarptı

Yoldan çıktı, ağaca çarptı

Murat ASLAN

Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde çift şeritli yolda meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Yönetimindeki A 2737 HM plakalı Mercedes marka araçla 88 Mlgrm alkollü içki tesiri altında aşırı süratli ve tehlikeli bir şekilde seyreden Lefkoşa’da sakin 43 yaşındaki Şenol Korkmaz, Yakın Doğu çemberine geldiğinde dikkatsiz bir şekilde sola Yakın Doğu kampüsü içerisine giriş yapmaya çalıştığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan kaldırım üzerinden dışarıya çıktıktan sonra okaliptüs ağacına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

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