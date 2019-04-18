Yoldan çıktı, ağaca çarptı

Murat ASLAN
Lefkoşa’da dün sabah saatlerinde Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda SOS Çocuk Köyü önlerinde meydana gelen trafik kazası, yürekleri ağza getirdi. Kaza sonucunda araç sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, araçta büyük hasar meydana geldi.
Kaza dün saat 09:30 sıralarında meydana geldi.
46 yaşındaki Sabahattin Erdem, yönetimindeki CL 818 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada SOS Çocuk Köyü önlerine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yolun solundan çıkarak hurma ağacına çarparak durabildi.
Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.