Yoldan çıkarak yol kenarındaki araçlara çarptı

Mağusa Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bugün öğle saatlerinde üç aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kaza saat 12:15 raddelerinde oldu.

Polisin verdiği bilgiye göre, 27 yaşındaki Yakup Akman, yönetimindeki GC 432 plakalı salon araç ile Mustafa Kemal Bulvarı boyunca kuzey istikametine doğru seyrederken, Ercantan Limited önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek bordür taşlarına çarptı ve yoldan çıkıp boş arsa içerisinde park halinde bulunan 36 yaşındaki Dilek Dedoğlu’na ait JM 238 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sola doğru savrulan GC 432 plakalı araç, o esnada LR 400 plakalı salon araca da çarptı. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan GC 432 plakalı araç sürücüsü Mağusa Devlet Hastanesi ilk yardım servisinde görmüş olduğu tedavisine müteakip taburcu oldu.