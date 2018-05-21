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Yoldan çıkarak toprak sete çarptı

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Lefkoşa - Gazimağusa anayolu 42-43 km'leri arasında Gazimağusa istikameine doğru aracıyla ilerlemekte olan Derviş Şair virajı alaması sonucunda yoldan çıkarak toprak sete çarptı

Yoldan çıkarak toprak sete çarptı
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Lefkoşa – Gazimağusa anayolunun Aslanköy yakınlarında yoldan çıkarak toprak sete çarpıp savrulan araç yürekleri ağza getirirken, ölüm yaşanmaması yüreklere su serpti. 

Polisten verilen bilgiye göre, kaza saat 16:30 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa anayolu 42-43 km'leri arasında, 50 yaşındaki Derviş Şair, yönetimindeki GS 722 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman yolun solundan çıkarak toprak sete çarparak savrulmasıyla yaşandı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor.

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