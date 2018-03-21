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Yoldan çıkarak tarlaya uçtu

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Mağusa -Lefkoşa anayolunun Nergisli kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, yoldan çıkarak banketteki ağaca çarptı ve tarlaya savruldu

Yoldan çıkarak tarlaya uçtu
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 Mağusa -Lefkoşa anayolunda dün sabah meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 10:30 sıralarında meydana geldi.

Gazimağusa – Lefkoşa Anayolu arasında, 25 yaşındaki Ebru Demirhan yönetimindeki GY 747 plakalı salon araçla Lefkoşa’ya doğru seyrettiği sırada Nergisli Kavşağı yakınlarına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkıp banket içerisinde bulunan akasya ağacına çarpıp tarlaya savruldu.

Kaza sonucu araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürerken araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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