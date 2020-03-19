Yoldan çıkarak tarladaki beton sete çarptı

Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde dün gece gece yarısı sürücünün dikkatsizliği sonucunda yoldan çıkarak tarlaya girip tarlada bulunan beton sete çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 00:40 raddelerinde Lefkoşa-Güzelyurt anayolu 20. km’lerinde 33 yaşındaki Adnan Yıldız yönetimindeki HH 289 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği esnada, sürüş hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan dışarı çıkarak tarla içerisine girdikten sonra, aracının sağ önü ile tarla içerisinde bulunan beton sete çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan Adnan YILDIZ kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.