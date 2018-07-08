Yoldan çıkarak takla attı

Paşaköy – Vadili anayolu üzerinde sabaha karşı van araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yaşanan kazada araç sürücüsü hafif yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bu sabah saat 03.55 sıralarında Mağusa’da sakin 23 yaşındaki Mehmet Diker, yönetimindeki JN 810 plakalı van araçla Vadili – Paşaköy anayolu üzerinde batı istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybederek gidişine göre yolun sağından çıkarak tarla içerisinde bir takla attıktan sonra sağ yan kısmı üzerinde yönü doğu istikametine bakar şekilde durdu.

Kaza sonucunda araç sürücüsü Mehmet Diker hafif yaralı olarak Gazimağusa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak müşahede altına alındı. Kaza neticesinde JN 810 plakalı van araçta yaklaşık 15 bin TL’lik hasar meydana geldiği bildirildi.