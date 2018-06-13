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Yoldan çıkarak takla attı

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Ulukışla kavşağında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı

Yoldan çıkarak takla attı
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Lefkoşa-Mağusa anayolunda, dün öğleden sonra Ulukışla kavşağında  meydana gelen trafik kazası korkulu dakikalar yaşattı. Kaza sonucu 32 yaşındaki Nurten Yakut Kalyoncuoğlu yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

Lefkoşa - Mağusa anayolu üzerinde, 32 yaşındaki Nurten Yakut Kalyoncuoğlu, yönetimindeki JZ 786 plakalı araç ile Mağusa istikametine doğru seyrederken, Ulukışla kavşağına yaklaştığı sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yolun sağından çıkarak orta refüj içerisinde takla atıp sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Nurten Yakut Kalyoncuoğlu kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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