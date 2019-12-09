Yoldan çıkarak takla attı

Lefkoşa – Girne anayolunda akşamüzeri meydana gelen kazada aracıyla yoldan çıkarak takla atan sürücü yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 16:30 sıralarında, Lefkoşa- Girne anayolunun 2-3 km’leri arasında, Osman Yıldırım (E-34), yönetimindeki RE 292 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyili viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla attı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.