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Yoldan çıkarak takla attı

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Yoldan çıkarak takla attı
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Lefkoşa-Gazimağusa anayolunun Turunçlu Kavşağı yakınlarında gece yarısı sürücünü n direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Lefkoşa’dan Mağusa istikametine ilerlemekte olan ZND 109 plakalı sürücünsün kimliği henüz belli olmayan aracı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucunda yoldan çıkarak bankette takla atarak tavanı üstü durmasıyla yaşanan kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu için Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.

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