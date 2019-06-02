Yoldan çıkarak takla attı

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunun Turunçlu Kavşağı yakınlarında gece yarısı sürücünü n direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Lefkoşa’dan Mağusa istikametine ilerlemekte olan ZND 109 plakalı sürücünsün kimliği henüz belli olmayan aracı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucunda yoldan çıkarak bankette takla atarak tavanı üstü durmasıyla yaşanan kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu için Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.