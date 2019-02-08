Yoldan çıkarak takla attı

Lefkoşa - Gazimağusa çift şerit anayol üzerinde öğle saatlerinde meydana gelen gaza yürekleri agza getirdi. Mağusa istikametine doğru seyir halinde iken aşırı yağış ve dikkatsizlik sonucu virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü takla atarak durabildi.
Güney Kıbrıs'ta sakin 35 yaşındaki Ruslan Baltayev KSE 613 plakalı Opel marka siyah araçla Mağusa istikametine doğru ilerlediği sırada yağmurun da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak, yan devrilerek durabildi. Şöför yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.(MHA)