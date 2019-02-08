banner255
Aklınızı başınızdan alacak Stephen King Uyarlamaları
Aklınızı başınızdan alacak Stephen King Uyarlamaları
22 0
Böyle duyarsızca pak yapılamaz
Böyle duyarsızca pak yapılamaz
158 0
 
Soylu, Lefkoşa’yı gezdi
Soylu, Lefkoşa’yı gezdi
28 0
Kış Kupası heyecan İnönü'de sürecek
Kış Kupası heyecan İnönü'de sürecek
14 0
Denizlere verilen renk isimlerinin hikayesi
Denizlere verilen renk isimlerinin hikayesi
31 0
Bu görüntüler başkent Lefkoşa’ya yakışmıyor
Bu görüntüler başkent Lefkoşa’ya yakışmıyor
41 0
“Ev Yapımı” beğeniyle izlendi
“Ev Yapımı” beğeniyle izlendi
23 0
banner82

Yoldan çıkarak takla attı

banner27

Yoldan çıkarak takla attı
banner215

Lefkoşa - Gazimağusa çift şerit anayol üzerinde öğle saatlerinde meydana gelen gaza yürekleri agza getirdi. Mağusa istikametine doğru seyir halinde iken aşırı yağış ve dikkatsizlik sonucu virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü takla atarak durabildi.

Güney Kıbrıs'ta sakin 35 yaşındaki Ruslan Baltayev KSE 613 plakalı Opel marka siyah araçla Mağusa istikametine doğru ilerlediği sırada yağmurun da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak, yan devrilerek durabildi.  Şöför yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.(MHA)

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.