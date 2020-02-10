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Yoldan çıkarak refüje devrildi

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Yoldan çıkarak refüje devrildi

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda Turunçlu ve İnönü kavşakları arasında seyreden Müslüm Koç yönetimindeki araç, başka bir aracın arkadan çarpması sonucu yoldan çıkarak orta refüjde devrildi. Kazada, Müslüm Koç yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 16.30’da meydana gelen kazada yaralanan sürücü, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Plakası ve sürücüsü meçhul bir araç, Gazimağusa istikametine seyreden Müslüm Koç’un (E-33) kullandığı ve GM 087 plakalı van araca arkadan çarptı.

Çarpma sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip yoldan çıkan Koç’un aracı orta refüjde sağ yanına devrildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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