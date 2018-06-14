Yoldan çıkarak refüj içindeki trafik tabelasına çarptı

Aslanköy Kavşağı yakınlarında öğle saatlerinde yaşanan trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza Gazimağusa -Lefkoşa Anayolu üzerinde saat 13:00 sıralarında, 22 yaşındaki Şamil Babakuliyev yönetimindeki NA 669 plakalı van araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Aslanköy kavşağına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak banket içerisinde bulunan trafik levhasına çarpmasıyla yaşandı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Mirosto İmiro kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.