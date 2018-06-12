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Yoldan çıkarak refüj içinde takla attı

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Yoldan çıkarak refüj içinde takla attı
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Lefkoşa-Mağusa anayolunda, öğleden sonra Ulukışla kavşağında  meydana gelen trafik kazası korkulu dakikalar yaşattı. Kaza sonucu 32 yaşındaki Nurten Yakut Kalyoncuoğlu yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; kaza saat 15.00 sıralarında Lefkoşa - Mağusa anayolu üzerinde, 32 yaşındaki Nurten Yakut Kalyoncuoğlu, yönetimindeki JZ 786 plakalı araç ile Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Ulukışla kavşağına yaklaştığı sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaşandı.

Yolun sağından çıkan araç, orta refüj içerisinde takla atıp sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Nurten Yakut Kalyoncuoğlu kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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