Yoldan çıkarak otobüs durağına girdi

Gönyeli çemberi yakınlarında yoldan çıkan araç, önce otobüs durağına sonra da orada bulunan üç yaya çarptı

Murat ASLAN

Lefkoşa – Girne anayolunun Gönyeli çemberi yakınlarında dün sabah saatlerinde sürücünün dikkatsizliği sonucunda yoldan çıkarak yol kenarındaki yolcu durağına girmesi sonucu yaşanan kazada iki kişi yaralandı.

Kaza dün sabah 09.35 sıralarında meydana geldi.

Gine istikametine doğru gitmekte olan 28 yaşındaki Kemal Hüdasoy, yönetimindeki RJ 094 plakalı aracıyla Gönyeli çemberi yakınlarında dikkatsizliği sonucu yoldan çıktı ve yol kenarında bulunan otobüs durağına ve orada beklemekte olan yayalara çarptı.

Kaza sonucu yayalardan İheffuny Hopkiry Chibuke, Ebene Christine Okoli ile Kegi Rasheed yaralandı.

Yaralı üç kişi olay yerine gelen ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.