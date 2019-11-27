Yoldan çıkarak otobüs durağına girdi

Lefkoşa – Girne anayolunun Gönyeli çemberi yakınlarında yoldan çıkan Kemal Hüdasoy yönetimindeki araç önce otobüs durağına sonrada orada bulunan üç yaya çarptı

Lefkoşa – Girne anayolunun Gönyeli çemberi yakınlarında sabah saatlerinde sürücünün dikkatsizliği sonucunda yoldan çıkarak yol kenarındaki yolcu durağına girmesi sonucu yaşanan kazada iki kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün sabah 09.35 sıralarında Lefkoşa – Girne anayolu üzerinde Gine istikametine doğru gitmekte olan 28 yaşındaki Kemal Hüdasoy yönetimindeki RJ 094 plakalı aracıyla Gönyeli çemberi yakınlarında dikkatsizliği sonucu yoldan çıktı.

Hüdasoy direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak yol kenarında bulunan otobüs durağına ve orada beklemekte olan İheffuny Hopkiry Chibuke, Ebene Christine Okoli ile Kegi Rasheed isimli kişilere çarparak banket içinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan üç kişi olay yerine gelen ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındılar.